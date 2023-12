O Dallas Mavericks venceu o Utah Jazz, nesta quarta-feira, por uma incrível diferença de 50 pontos, com o placar favorável de 147 a 97, em mais uma noite de protagonismo de Luka Doncic, agora o nono jogador com mais triple-doubles na história da NBA. Os 40 pontos, 10 rebotes e 11 assistências anotados pelo esloveno o fizeram chegar a marca de 60 triple-doubles, ultrapassando o lendário Larry Bird, que tem 59, no top 10 dessa estatística.