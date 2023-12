Javier Tebas, atual presidente da LaLiga, associação que organiza o Campeonato Espanhol, encaminhou nesta quarta-feira seu quarto mandato no comando da instituição. Com o encerramento do prazo para inscrição de candidaturas nesta terça-feira, sem nenhum adversário para concorrer com o mandatário que está no poder há 10 anos, ele foi declarado presidente de forma provisória, conforme anunciado em comunicado oficial.