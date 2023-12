Diretor executivo de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano afirmou nesta sexta-feira que Flamengo e Palmeiras estão entre os favoritos na disputa dos títulos, mas não são imbatíveis. Protagonistas nos últimos anos não só no Brasil, mas também na América do Sul, os dois clubes contam os elencos considerados os melhores e mais caros do país.