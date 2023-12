O volante Diego Pituca, que assinou um pré-contrato com o Santos ainda em julho, fez seu último jogo pelo Kashima Antlers, do Japão, no domingo, e está prestes a retornar ao time do litoral paulista. O clube japonês fez uma publicação no Instagram se despedindo do brasileiro, que defendeu as cores do time por três temporadas, com a mensagem: 'Sempre pela equipe'.