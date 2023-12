Autor do primeiro gol do Vasco na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, durante a rodada final do Brasileirão, o meio-campista Paulinho foi decisivo para livrar o time carioca de mais um rebaixamento no Brasileirão. Ele foi contratado em julho e viveu momentos muito difíceis ao lado dos companheiros até a chegada do alívio na última partida do campeonato, mas viveu toda a experiência vascaína orgulhoso e grato de fazer parte da história do clube