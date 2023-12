Em meio à preparação para sua festiva 10ª edição, em fevereiro, o Rio Open já pensa no futuro. E um dos planos da organização para os próximos anos é resgatar o torneio feminino, do qual também é proprietário, de olho no sucesso do tênis feminino brasileiro, encabeçado por Beatriz Haddad Maia. A competição do circuito da WTA poderá voltar ao Brasil em 2025.