Cuiabá e Athletico-PR entraram em campo nesta quarta-feira, pela 38ª e última rodada do Brasileirão, sem grandes ambições, apenas para cumprir tabela, afinal ambos já haviam garantido vagas na Copa Sul-Americana de 2024. O time mato-grossense demonstrou maior interesse pelo jogo e venceu por 3 a 0, na Arena Pantanal, fechando bem sua terceira temporada seguida na elite nacional com chave de ouro. Acabou com um jejum de vitórias que já durava três jogos nesta reta final.