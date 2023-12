A direção do Cruzeiro oficializou nesta quarta-feira a contratação do técnico argentino Nicolás Larcamón. O treinador de 39 anos assinou contrato até o fim da temporada 2025 e chega ao clube mineiro com sua comissão técnica, formada pelos auxiliares Javier Berges e Damian Ayude, pelo preparador físico Juan Cruz Mónaco e pelo analista de desempenho Miguel Vázquez.