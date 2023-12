Com vagas garantidas na Divisão de Acesso em 2024, Cruzeiro e Futebol com Vida decidiram o título da Série B do Gauchão, a tradicional “Terceirona Gaúcha”. Neste domingo, as equipes fizeram o jogo de volta, em Cachoeirinha, e o Cruzeiro ficou com o título da competição após empate em 1 a 1.