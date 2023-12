O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu Cruzeiro e Coritiba, denunciados por confusão no dia 11 de novembro, com quatro partidas sem torcida, seja como mandante, condição em que têm de jogar com portões fechados, ou como visitante, situação na qual ficam sem qualquer carga de ingressos. No caso dos cruzeirenses, a Primeira Comissão Disciplinar do STJD entendeu que já houve o cumprimento da sanção, pois o clube jogou de portões fechados contra o Vasco, no Mineirão, e não levou torcedores às partidas contra Fortaleza, Goiás e Botafogo.