Ninguém marcou mais gols que Cristiano Ronaldo nos últimos 12 meses. Isso já estava definido, mas ele fez questão de ampliar o número ao balançar a rede na goleada por 4 a 1 do Al-Nassr sobre o Al-Taawon, neste sábado. Foi o 54º gol marcado neste ano pelo astro português, que superou Mbappé e Harry Kane, ambos com 52 gols, além de Haaland, com 50, para se tornar o maior artilheiro do mundo em 2023, como já havia feito em 2011, 2013, 2014 e 2015. Ele é o jogador que mais vezes atingiu tal posto.