Foi penoso, mas o ano de 2023 finalmente terminou para o Corinthians. No encerramento do Brasileirão, o time paulista visitou o Coritiba no Couto Pereira vazio e, nesta quarta-feira, venceu por 2 a 0 em um duelo sem grandes pretensões e emoções. Agora, volta suas atenções para a próxima temporada e tenta superar incertezas e desconfianças para esquecer os maus momentos que teve neste ano.