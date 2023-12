Mesmo antes de assumir o Corinthians em 2 de janeiro, o presidente recém-eleito, Augusto Melo, já está se movimentando para reformular o elenco do time paulista. Alguns veteranos já saíram, mas faltam reforços. Gabigol, do Flamengo, é o nome favorito do mandatário para vestir as cores do alvinegro em 2024.