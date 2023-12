Há exatos 11 anos, em 16 de dezembro de 2012, o Corinthians conquistou seu segundo Mundial de Clubes da Fifa. Sob o comando de Tite, o Corinthians derrotou o Chelsea por 1 a 0 na final em Tóquio, no Japão. Foi a última vez que um clube não-europeu foi campeão do torneio, marcando a maior conquista de uma década dourada (2011-2020) do Alvinegro. Porém, apesar do passado vitorioso, os tempos recentes não têm dado motivos para a torcida comemorar.