Ano novo, vida nova. Pelo menos é isso o que o torcedor do Corinthians espera para 2024. Depois de uma temporada decepcionante, com eliminação precoce na Copa Libertadores e a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o time do Parque São Jorge terá mudanças significativas para a próxima temporada. Medalhões do elenco corintiano já se despediram ao mesmo tempo em que o recém-eleito Augusto Melo trabalha para fortalecer o elenco e mudar a imagem do clube perante ao mercado.