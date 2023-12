Jack Grealish é como um David Beckham da sua geração. Aos 28 anos e com fama de marrento, o inglês comemorou o quinto troféu do Manchester City no ano, depois da vitória por 4 a 0 contra o Fluminense no Mundial de Clubes. Grealish, que surgiu no Aston Villa, carrega superstições para dentro de campo e foi apontado como pivô da confusão na final contra o time de Fernando Diniz.