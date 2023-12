A temporada 2023 da Fórmula 1 já estava decidida quando a competição desembarcou nos Emirados Árabes Unidos para o Grande Prêmio de Abu Dabi, última etapa do ano. Com o tricampeonato garantido para o holandês Max Verstappen, da Red Bull, as atenções se voltaram para outros atores. Entre eles, o prodígio italiano Andrea Kimi Antonelli, de apenas 17 anos, da equipe Prema. Ele percorreu o circuito de Yas Marina como se fosse um veterano e registrou o segundo melhor tempo nos testes da Fórmula 2, a categoria de acesso à elite do automobilismo.