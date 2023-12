A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados discute a criação do Dia do Rei Pelé. O Projeto de Lei 3928/23, que sugere a criação da data, a ser comemorada no dia 19 de novembro, é de autoria do deputado Felipe Carreras (PSB-PE). O parlamentar cita no requerimento o "legado eterno" deixado pelo jogador por causa de sua contribuição ao Brasil e para o esporte em geral. A pauta ainda será levada ao plenário da casa.