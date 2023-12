A falta de equilíbrio entre o ataque e a defesa pode custar um rebaixamento ao Santos no Brasileirão. Embora o cenário não seja o mais provável, a possibilidade existe. Com saldo negativo de 24 gols, o time comandado por Marcelo Fernandes é ameaçado por duas conjunturas que têm a queda para a Série B como desfecho. O descenso pelo saldo virá caso o time santista seja derrotado pelo Fortaleza e veja a seguinte combinação: um empate do Vaco com o Red Bull Bragantino somado a uma vitória do Bahia sobre o Atlético-MG. Em caso de empate com o time cearense, precisa torcer para que os dois rivais não vençam suas partidas, pois o Vasco conseguiria a ultrapassagem em pontos e o Bahia por número de vitórias.