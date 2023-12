O Chelsea sofreu, mas aproveitou um pênalti no final do jogo para vencer o Crystal Palace por 2 a 1 nesta quarta pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. O time se recuperou após a derrota por 2 a 1 para o Wolverhampton na véspera de Natal e agora tem 25 pontos, ocupando a 10ª colocação no campeonato. O Crystal Palace soma 18.