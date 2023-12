O elenco da Ponte Preta deve sofrer diversas reformulações nos próximos dias. Após uma temporada abaixo do esperado, brigando contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o clube de Campinas tem 13 jogadores com contratos se encerrando nesta sexta-feira, 1º de dezembro. Dentre eles, destaques do time, como o zagueiro Fábio Sanches, o meia Elvis e o atacante Pablo Dyego, que vivem incertezas em suas renovações.