A torcida do Fluminense fez uma linda festa nas ruas do Rio de Janeiro neste fim de tarde/começo de noite de terça-feira para conduzir os campeões da Libertadores até o Aeroporto do Galeão, para o embarque ao Mundial de Clubes da Arábia Saudita. As ruas ficaram coloridas com sinalizadores e uma espécie de "corredor de fogo" para prestar o último apoio ao grupo antes da competição.