O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou neste domingo os indicados ao prêmio de Melhor Atleta do Ano de 2023. Ana Patrícia e Duda (dupla vice-campeã mundial de vôlei de praia), Bia Haddad (tenista semifinalista em Roland Garros) e Rebeca Andrade (campeã mundial na ginástica) são as representantes femininas. A disputa no masculino está entre Filipe Toledo (surfista campeão mundial), Hugo Calderano (quinto do ranking mundial do tênis de mesa) e Marcus D´Almeida (líder do ranking mundial do tiro com arco).