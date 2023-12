Após três anos no assento principal da Red Bull, Sérgio Perez terá que mostrar uma regularidade maior do que nos últimos anos para permanecer na equipe em 2025, já que correrá com a sombra de Daniel Ricciardo. Chefe de equipe da escuderia austríaca, Christian Horner garantiu que a luta para segundo piloto, ao lado de Max Verstappen, que tem contrato até 2028, está aberta.