Ainda inconstante no Campeonato Inglês, o Chelsea sofreu, mas conquistou a segunda vitória consecutiva ao derrotar o Luton Town por 3 a 2, neste sábado, no estádio Kenilworth Road, em Luton, pela 20ª rodada. No entanto, continua ainda longe da briga por vaga nas próximas edições dos torneios europeus.