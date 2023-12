O torcedor do Chelsea sofreu, viu a eliminação perto, mas celebrou a classificação à semifinal da Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira, a equipe saiu em desvantagem diante do Newcastle em Stamford Bridge, em Londres, e perdia até os 47 minutos do segundo tempo, quando buscou o empate e levou a decisão para os pênaltis. O time da casa anotou suas quatro cobranças, viu Trippier bater para fora e Petrovic defender o chute de Ritchie e comemorou a vaga com 4 a 2.