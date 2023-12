Apesar de virtual campeão, o Palmeiras ainda não levantou a taça do Campeonato Brasileiro - a 12ª de sua história. Com três pontos de vantagem na tabela, a equipe de Abel Ferreira pode conquistar o título até em caso de derrota, se o Atlético-MG, segundo colocado, não conseguir tirar oito gols de saldo na última rodada. O Flamengo, terceiro colocado, tem situação ainda mais delicada: 16 gols atrás do Palmeiras no saldo. Mesmo assim, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) organiza esquema especial para que a taça do Brasileirão esteja nos confrontos dos três postulantes ao título, em cidades e Estados diferentes.