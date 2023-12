Apesar de ter contrato até 2024, o goleiro Cássio não mostrou muita motivação para permanecer no Corinthians em entrevista após a derrota para o Internacional, por 2 a 1, neste sábado, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Brasileirão. Um dos maiores ídolos do clube, optou por deixar seu futuro em aberto.