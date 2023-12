Acionado na Fifa pelo Colo-Colo por causa da contratação do atacante Lucero, o Fortaleza estava impedido de contratar por duas janelas de transferências após ter sido enquadrado no TransferBan. Nesta quarta-feira, o clube brasileiro celebrou decisão favorável dada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), que o liberou da punição até um novo julgamento.