A confusão que se alastrou no arredores da Vila Belmiro após o rebaixamento do Santos no Campeonato Brasileiro terminou com invasões em campo, bombas atiradas pela torcida e cadeiras quebradas no estádio. Além disso, os veículos de Stiven Mendoza e do delegado da partida, Wilson Roberto Santoro, foram queimados. Ao todo, cinco carros foram atacados por torcedores, enfurecidos com a derrota da equipe diante do Fortaleza.