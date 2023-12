Um dos primeiros objetivos do presidente Marcelo Teixeira para 2024, o técnico Thiago Carpini decidiu permanecer no Juventude. A nova direção do Santos fez proposta ao jovem treinador, que alegou não ter sido atendido em "algumas exigências" ao recusar a oferta. Carpini revelou também, nesta quinta-feira, que não chegou a receber proposta do Cruzeiro.