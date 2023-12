O futebol de Endrick está encantando Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, clube para o qual o jovem talento palmeirense será transferido em julho de 2024. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o treinador italiano disse que vem acompanhado o desenvolvimento do atacante de apenas 17 anos, peça importante para colocar o Palmeiras como principal candidato ao título brasileiro, e está gostando do que vê.