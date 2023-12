Apresentado oficialmente no Santos nesta quarta-feira, Fábio Carille falou sobre passado, presente e futuro no clube da Vila Belmiro. O técnico se esquivou das perguntas sobre a montagem atual do elenco, projetou o time "forte" no Paulistão e revelou que saiu chateado do Santos em 2021. "Meu problema foi o Dracena", afirmou o treinador.