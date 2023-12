"Fé em Vitor Roque", diz a capa da edição desta segunda-feira do jornal espanhol "Mundo Deportivo". A intenção é destacar o tamanho da esperança depositada pelo Barcelona no jovem atacante de 18 anos, uma das grandes revelações do futebol brasileiro nos últimos anos, que foi negociado pelo Athletico-PR com o clube catalão ainda em junho e deve chegar à Espanha até janeiro de 2024.