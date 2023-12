A vitória do Miami Heat sobre o Chicago Bulls com uma cesta de Jimmy Butler no estouro do relógio foi apenas um dos "temperos" da eletrizante noite deste sábado da NBA, que contou também com grandes atuações de Keegan Murray, no triunfo do Sacramento Kings, e de Chet Holmgren, na vitória do Oklahoma City diante do Denver Nuggets por um ponto de diferença.