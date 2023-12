Acostumado a ser elogiado pela torcida, o atacante Bruno Rodrigues viveu situação oposta na noite desta quinta-feira. O jogador do Cruzeiro foi alvo de vaias ao ser substituído no segundo tempo, depois de perder um pênalti. Rodrigues chegou a discutir com um torcedor no banco de reservas. Ao fim da partida, ele revelou que uns mais exaltados cobraram sua família nas arquibancadas do Mineirão.