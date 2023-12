O brasileiro Guilherme Madruga é um dos três finalistas do Prêmio Puskás, criado pela Fifa para escolher o gol mais bonito de cada ano. Autor de um golaço de bicicleta, de fora da área, durante vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, no primeiro turno da Série B do Brasileirão, o volante de 23 anos vai disputar a premiação com o paraguaio Júlio Enciso, do Brighton, e o português Nuno Santos, do Sporting.