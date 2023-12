A seleção brasileira feminina já não depende mais de suas forças para avançar às quartas de final do Campeonato Mundial de Handebol da Escandinávia (Dinamarca, Suécia e Noruega). A equipe abriu a segunda fase com derrota para a Holanda, por 35 a 27, e agora depende de combinação de resultados para avançar entre as oito melhores.