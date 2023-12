O Botafogo informou nesta quarta-feira, horas antes de a bola rolar para a rodada decisiva do Campeonato Brasileiro, que enviou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) um ofício cobrando providências do órgão acerca de relatórios produzidos a pedido do clube por uma empresa que analisa comportamentos da arbitragem e que apontariam supostos prejuízos em resultados de partidas desta edição do torneio nacional.