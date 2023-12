Um dia após o Palmeiras levantar o troféu do Campeonato Brasileiro, o canal ESPN realizou nesta quinta-feira, 7, a 54ª edição do prêmio Bola de Prata, que elege os melhores da competição nacional. O time alviverde emplacou cinco jogadores na seleção do torneio, com o atacante Endrick levando o troféu de revelação e Abel Ferreira faturando o prêmio de melhor treinador. O centroavante uruguaio Luís Suárez, do Grêmio, foi eleito o craque do campeonato.