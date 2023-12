Com dois gols do artilheiro Harry Kane, o Bayern de Munique derrotou o Stuttgart por 3 a 0 neste domingo pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado consolida a recuperação do time de Munique, que na última rodada havia sido goleado pelo Frankfurt por 5 a 1. No meio da semana, o Bayern foi à Inglaterra e venceu o Manchester United na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.