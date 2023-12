O Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Bryan Zaragoza, destaque do Granada no Campeonato Espanhol. O jogador de 22 anos, contudo, só irá se mudar para a Alemanha em junho do ano que vem, ao final da atual temporada, para cumprir contrato válido até o meio de 2029. Enquanto isso não acontece, seguirá jogando pelo time da Espanha, conforme acordado entre as partes.