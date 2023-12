O sonho de Thomas Müller permanecer no Bayern de Munique se concretizou nesta terça-feira. O atacante acertou a renovação por mais uma temporada, até junho de 2025, e completará 25 anos de clube. O jogador de 34 anos aceitou uma redução salarial e, mesmo na reserva, continuará defendendo as cores da equipe bávara, na qual chegou com 10 anos e se profissionalizou em 2008.