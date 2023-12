O Bayer Leverkusen deu mais uma passo em sua tentativa de acabar com o reinado de uma década do Bayern de Munique ao passar com facilidade pelo Bochum, nesta quarta-feira, na Bay Arena. Com hat-trick do atacante Patrick Schick, goleou por 4 a 0, mantendo quatro pontos de vantagem sobre o time bávaro, outro a ganhar no dia.