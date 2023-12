Após dois empates no Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen voltou a vencer e consolidou sua liderança na competição, com 39 pontos em 15 rodadas. O time dirigido pelo espanhol Xabi Alonso aproveitou o fator casa e venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 (gols de Boniface, Frimpong e Wirtz), neste domingo. O time de Frankfurt ocupa a 8ª colocação no campeonato, com 21 pontos.