Líder do Campeonato Alemão, o Bayern Leverkusen perdeu sua sequência de triunfos em casa ao empatar com Borussia Dortmund por 1 a 1 neste domingo pela 13ª rodada. O time dirigido por Xabi Alonso buscava vencer as sete primeiras partidas na primeira divisão na BayArena pela primeira vez na história.