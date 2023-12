Confirmado na elite do Brasileirão após grande triunfo sobre o Atlético-MG, por 4 a 1, na última rodada, o Bahia anunciou nesta terça-feira suas primeiras modificações no elenco do técnico Rogério Ceni. Raul Gustavo, Mugni e Vinicius Mingotti foram liberados após não terem os contratos renovados.