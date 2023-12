Augusto Melo só assume o Corinthians no dia 2 de janeiro, mas se depender de suas falas e pensamentos, a equipe será bastante diferente em 2024. Nesta segunda-feira à noite, o presidente eleito falou do elenco, disse que não pensa em perder o goleiro Cássio e elogiou muitas peças de rivais, definindo-as como a "cara" da equipe, casos de Gabigol, do Flamengo, e dos santistas Soteldo e Marcos Leonardo.