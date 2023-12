A quebra do domínio do grupo político "Renovação e Transparência", que comandou o Corinthians nos últimos 16 anos, tem gerado muita expectativa nos torcedores, e as declarações do presidente eleito Augusto Melo estão intensificando este sentimento. As promessas do mandatário, atualmente em transição para ser empossado no dia 2 de janeiro, começam com um novo patrocinador master que investiria R$ 200 milhões anualmente no clube.