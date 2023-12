O Atlético de Madrid perdeu a oportunidade de entrar na briga pelo título do Campeonato Espanhol ao levar 2 a 0 do Athletic Bilbao, neste sábado, no estádio San Mamés, em Bilbau, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, acirrou ainda mais a briga por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.